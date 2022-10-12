Оренбург, 12 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Оренбуржцы просят губернатора Дениса Паслера отменить праздничные новогодние мероприятия. В интернете создана петиция, передаёт 12 октября корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

Авторы петиции просят об отмене развлечений. Сэкономленные на этом деньги станут подмогой мобилизованным резервистам и их семьям.

«Обращаемся к Вам с просьбой об отмене массовых развлекательных мероприятий в честь Нового года, а также новогоднего украшения города Оренбурга и районных центров Оренбуржья. Просим все средства направить на нужды армии, мобилизованных земляков и их семей», — говорится в обращении. За четыре дня петицию подписали более 340 человек.

Напомним, ранее в ряде российских городов приняли решение об отмене праздничных мероприятий, чтобы за счет сэкономленных средств помочь мобилизованным и их семьям. Между тем, в Минобороны такие инициативы региональных властей назвали преждевременными.

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