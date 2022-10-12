Львов, Украина, 12 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Во Львове полностью восстановлено электроснабжение и подача воды, сообщил 12 октября замглавы военной обладминистрации Андрей Годик в эфире одного из киевских телеканалов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет

Он рассказал, что 97% населённых пунктов региона уже обеспечены электроэнергией, проблемы остаются в Новом Раздолье, где идёт поэтапное включение потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 и 11 октября на энергообъектах Львовской области прогремели взрывы, областной центр временно оставался без света.