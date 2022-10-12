Горно-Алтайск, , 13:52 — REGNUM В Республике Алтай назвали имя нового руководителя следственного управления СКР по региону. Им стал полковник юстиции Виталий Батищев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Полковник юстиции Виталий Батищев СУ СКР по Республике Алтай

Представить его региональным властям прибыл руководитель пятого следственного управления ГСУ СК России генерал-майор юстиции Юрий Чистоходов. Он зачитал Указ президента России от 26 сентября о назначении Батищева на должность.

Новый руководитель СУ в своём выступлении заявил, что приложит все усилия для достижения высоких показателей в служебной деятельности во взаимодействии с представителями правоохранительного блока, судейским сообществом и органами власти.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава управления Эдуард Новаковский сложил свои полномочия в мае 2022 года в связи с выходом в отставку по выслуге лет.

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