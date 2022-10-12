Донецк, , 13:52 — REGNUM Киевские нацисты обстреляли Киевский район Донецка и населённый пункт Новобахмутовка. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрелы Киевского района Донецка и Новобахмутовки со стороны бандеровцев были зафиксированы в 13:30 (совпадает с мск), выпустив по городу четыре снаряда калибра 155 мм и шесть мин калибром 120 мм по населённому пункту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате теракта, который был совершён на Рижском рынке в Мелитополе, получил тяжёлые ранения один человек.