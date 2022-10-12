Таллин, 12 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Эстония

Парламентская комиссия по иностранным делам в среду, 12 октября, начала рабочую поездку в Нарву и Юго-Восточную Эстонию, который продлится до пятницы, 14 октября. Об этом сообщила канцелярия парламента Эстонии.

Подчеркивается, что члены комиссии считают необходимым встретиться с местными жителями в Нарве и Вярска и ознакомиться с ситуацией на границе с Россией, учитывая нынешнюю сложную ситуацию с международной безопасностью.

«Мы хотели бы получить обзор ситуации на эстонской границе, где введен запрет на въезд для граждан России, а количество военных беженцев б. УССР, прибывающих через Россию, значительно увеличилось. Также хотим ознакомиться с текущим состоянием строительства восточной границы», — рассказал глава комиссии Марко Михкельсон.

В среду вечером делегация комиссии в составе пяти человек встретится с местными жителями в Нарвском колледже Тартуского университета, с которыми обсудит тему «Нарва как приграничный город в сложной международной обстановке безопасности». Мероприятие пройдет на эстонском и русском языках.

В четверг, 13 октября, комиссия посетит местный погранпункт и встретится с председателем Нарвского городского собрания Владимиром Жаворонковым. Члены комиссии также встретятся со студентами Нарвского колледжа Тартуского университета.

Затем комиссия отправится в Вярска на юго-восток страны, где встретится с представителями волости Сетомаа и местными жителями. Члены комиссии также посетят погранично-таможенный пост Койдула и ознакомятся со строительством восточной границы.