Москва, , 17:25 — REGNUM Американцы могут заставить ЕС покупать нефть у себя, и не только нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть большой разрыв между тем, сколько ОПЕК+ разрешил себе добывать, и сколько в реальности добывают страны-участницы», — заявил эксперт.

У ряда стран будет физическое сокращение добычи нефти. Это явный месседж американцам: мы не хотим падения цен на нефть, и мы не хотим, чтобы, натренировавшись на России вводить «предельные цены», через несколько лет их ввели против нас, пояснил Митрахович.

«США могут заставить потом ЕС покупать нефть не у теократических монархий Персидского залива, а у себя, да еще и заставить покупать массу другой готовой продукции — от азотных удобрений до автомобилей, после деиндустриализации стран ЕС», — заключил политолог.

Напомним, что ранее участники соглашения ОПЕК+ пришли к решению сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.