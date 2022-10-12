Махачкала, , 13:50 — REGNUM В Дагестане утверждено обвинительное заключение в отношении гендиректора одной из строительных компаний, который подозревается в хищении более 102 млн рублей у обманутых дольщиков. Перед судом предстанет глава фирмы ООО «Первый строительный», сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Как было установлено, в течение 2015–2019 годов 104 участника долевого строительства многоквартирного жилого дома в городе Дербенте перечислили 218 млн рублей на счет строительной компании. Они планировали стать жильцами 16-этажного дома в Дербенте. Однако их мечтам не суждено было сбыться. Гендиректор фирмы вложил в строительство жилья лишь половину от полученной суммы, а остальное похитил, после чего скрылся от ответственности.

Однако его удалось задержать и поместить под арест. Его имущество арестовано в счет погашения долга перед обманутыми дольщиками. В ближайшее время состоится суд.