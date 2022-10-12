* Талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 12 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Сарвар Данеш, второй вице-президент в правительстве Ашрафа Гани, раскритиковал отношение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к кампании по прекращению «геноцида хазарейцев». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Данеш добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут говорить о единстве Афганистана из-за этнической и гендерной монополии.

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Напомним, представители радикалов обвинили сторонников кампании по прекращению «геноцида хазарейцев» в «этническом лицемерии». Забихулла Муджахид, официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запустил в Twitter хештег «Единый Афганистан», который начал кампанию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой социальной сети, и написал: «Единство и интеграция — секрет нашей победы во всех её проявлениях».

В ответ на эти заявления со стороны официальных лиц и сторонников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Данеш написал в Twitter: «При автократических и тоталитарных режимах в Афганистане, если кто-то или группа поднимает голос за справедливость, их немедленно обвиняют в противодействии национальному единству или принадлежности к иностранным спецслужбам».

Он саркастически написал: «Монополистический, моноэтнический и даже моногендерный режим говорит о едином Афганистане!»