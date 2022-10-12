Джакарта, , 13:49 — REGNUM Региональная полиция Бали готова использовать 300 мотоциклов для обеспечения безопасности саммита G20 с 15 по 16 ноября 2022 года, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Tiomax80

«Мы получили помощь (электрические мотоциклы) от сотрудничества Lazada и Smoot в размере 100 единиц, ранее были другие стороны, которые поддержали нас в размере 200 единиц. Всего насчитывается 300 единиц», — заявил главный инспектор полиции Бали.

Электрический мотоцикл использует систему подзарядки аккумулятора, которая в настоящее время доступна в сотнях точек на Бали, особенно в Бадунге и Денпасаре.

«Мы предоставляем электромотоциклы бесплатно. Позже мы обсудим с полицией Бали возможность установки электродвигателя на длительный период времени», — заявил директор по логистике Lazada Indonesia Филипп Аубергер.

На данный момент для саммита G20 подготовлено 616 электромобилей. Из этого числа 493 единицы автомобилей для делегатов и 123 электромобиля для обеспечения безопасности и операций.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заверил, что проект высокоскоростного поезда Джакарта-Бандунг готов, и лидеры Индонезии и Китая смогут в этом убедиться 16 ноября.

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