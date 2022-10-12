Якутск, , 17:13 — REGNUM Масштабный проект по цифровизации арктических районов Якутии до 2025 года позволит снизить цены на интернет для населения почти в 100 раз. Об этом заявили в пресс-службе постоянного представительства Якутии в Москве, сообщает ТАСС.

Полюс холода Оймякон, Якутия Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников

Планируется, что до конца 2025 года 86 населенных пунктов Якутии будет подключено к высокоскоростному интернету. Отмечается, что на данный момент в большинстве населённых пунктов якутской Арктики используется дорогой спутниковый интернет. Покрытие оптоволокном, которое пройдёт в три этапа до 2025 года, будет осуществляться наземным способом и через Северный морской путь.

«Подключение ВОЛС обеспечит доступ к высокоскоростному интернету, к сотовой связи четвёртого поколения и расширит инфраструктуру связи для более чем 72 тыс. жителей. Реализация проекта «Синергия Арктики» позволит снизить тарифы на интернет для населения Арктики почти в 100 раз», — указано в сообщении.

Соответствующее соглашение о реализации проекта «Синергия Арктики» было подписано министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым и главой Якутии Айсеном Николаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутией за время работы Восточного экономического форума было подписано 39 соглашений общей стоимостью около 330 млрд рублей.

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