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Александр Ведяхин Sberbank.com

Прозрачная налоговая и регуляторная среда позволит обеспечить здоровый инвестиционный климат для реализации долгосрочных стратегических проектов в сфере нефте- и газодобычи. Об этом сегодня, 12 октября, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сбербанк традиционно выступает ключевым финансовым партнером компаний нефтегазовой отрасли, — напомнил он. — Мы видим, что компании продолжают обслуживать свои обязательства по графику, системных проблем с обслуживанием кредитов в отрасли мы не видим. Продолжается реализация ключевых инвестиционных проектов, в том числе с ориентацией на новые рынки. Большинство новых проектов потребовало реконфигурации, но они не останавливаются, компании не теряют интерес к их реализации».

Ведяхин подчеркнул, что в новых условиях особую важность приобретают средства российских финансовых институтов. «Сбербанк, — отметил первый заместитель председателя правления кредитного учреждения, — являясь ключевым банком для российской экономики, заинтересован в поддержке масштабных нефтегазовых проектов. Сейчас у нас на рассмотрении находятся новые проекты в нефтегазе на сумму около 3 трлн рублей. Мы также наблюдаем переориентацию рынка в сторону дружественных валют, в частности юаня. Мы активно работаем с ключевыми игроками и готовы предоставлять поддержку в данном переходе, в том числе осуществлять финансирование в этой валюте».

Нефтегазовые компании, заявил он, ощутили на себе влияние как внешних факторов в виде санкций, так и внутренних в виде потребности государства в дополнительных бюджетных средствах. «Нефтегазовые компании традиционно являются «донором» бюджета — по прогнозу нефтегазовые доходы бюджета составят в 2022 году более 40%. Но с учетом наблюдающейся недоинвестированности отрасли повышенная налоговая нагрузка может привести к существенным проблемам в развитии отрасли в будущем, — считает Александр Ведяхин. — На наш взгляд, требуется поиск компромисса между государством и бизнесом. Мы видим, что во многих случаях этого компромисса удается достичь: так, в этом году было принято стратегически важное решение о корректировке льгот для нефтепеработки в части продления сроков реализации проектов модернизации мощностей. Такие решения важны, так как понятная и прозрачная налоговая и регуляторная среда позволит обеспечить здоровый инвестиционный климат для реализации долгосрочных стратегических проектов».