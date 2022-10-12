Вашингтон, 12 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В заявлениях Йенса Столтенберга самое интересное — непризнание того очевидного факта, что США и НАТО ведут против России прокси-войну на территории б. УССР, отметил 12 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton Йенс Столтенберг

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«Интереснее выглядит постановка вопроса про возможную победу России после нескольких месяцев мантр про то, что Россия уже проиграла и не может победить. А теперь выясняется, что победа России возможна (причем победа не над [Киевом], а над НАТО) и надо прикладывать все усилия, чтобы этого не допустить», — подчеркнул Рожин.

Как сообщалось ранее, 11 октября генсек НАТО заявил, что победа России над киевским режимом станет поражением НАТО и что альянс не может этого допустить.