Москва, , 13:44 — REGNUM Россия не рассматривает Африку как сырьевую базу для своей экономики, заявил 12 октября посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

Страны Африки

«Особенность российской позиции: мы не рассматриваем африканский континент как сырьевую базу для своей экономики, у нас своего сырья много», — заявил он на сессии форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

По его словам, Росси готова и готовит инженерные кадры, и передавать технологии, компетенции.

«Мы считаем, что задача России и африканских стран — это укрепление африканского суверенитета в сфере политики, экономики и энергетики. А это означает создание собственных мощностей не только по добыче энергетических ресурсов, но и по их переработке на месте», — уточнил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН с главой МИД ЮАР Наледи Пандором обсудил с коллегой дальнейшее наращивание стратегического партнёрства между странами.

Читайте также: Лавров обсудил с главой МИД ЮАР наращивание стратегического партнёрства