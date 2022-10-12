Москва, 12 октября 2022, 13:44 — REGNUM Россия не рассматривает Африку как сырьевую базу для своей экономики, заявил 12 октября посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
По его словам, Росси готова и готовит инженерные кадры, и передавать технологии, компетенции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН с главой МИД ЮАР Наледи Пандором обсудил с коллегой дальнейшее наращивание стратегического партнёрства между странами.
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