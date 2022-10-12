Мелитополь, , 13:43 — REGNUM В результате теракта, который был совершён на Рижском рынке в Мелитополе, получил тяжёлые ранения один человек. Об этом 12 октября сообщил источник в правоохранительных органах.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В результате взрыва осколочные ранения получил один человек. По предварительным данным, пострадавший нелегально менял валюту. Была назначена встреча у палатки сотовой связи у входа на рынок», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что использованное для теракта взрывное устройство было направленного действия и его заложили под козырёк одной из торговых точек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 12 октября около центрального входа на Рижский рынок в Мелитополе было приведено в действие взрывное устройство.