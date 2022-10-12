Ярославль, , 13:43 — REGNUM В 2023 году в Ярославле будут благоустраивать Павловскую рощу. Об этом на комиссии муниципалитета сообщила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

Павловская роща

Благоустройство Павловской рощи изначально было запланировано на 2022 год, но было перенесено из-за протестов жителей. Люди считали, что работы нанесут вред уникальному природному памятнику. Как сообщила депутатам представитель департамент городского хозяйства, сейчас доработанный проект благоустройства рощи находится в госэкспертизе. Сами работы запланированы на 2023 год. Финансировать благоустройство в природном парке в Дзержинском районе планируется за счет губернаторского проекта «Решаем вместе».

Вместе с Павловской роще будет проведен третий этап благоустройства в Юбилейном парке: ранее в 2019 году здесь установили детский городок, который Иван Ургант в эфире «Первого канала» назвал «горкой из грязи». А в 2021–2022 годах делали спортивный комплекс, причем сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В минувшем году депутаты говорили о необходимости обновления забора в Юбилейном. Похоже, именно эта работа и запланирована на 2023 год.

Также в 2023 году хотят продолжить благоустройство площади Труда. Частично работы проводились и ранее. Мэрия планировала ремонт чаш фонтана на площади и посев мавританского газона. Общую стоимость благоустройства трех общественных территорий в 2023 году по подсчетам мэрии составит 60 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский депутат призвал благоустроить Петропавловский парк