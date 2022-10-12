Таллин, 12 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Парламентская фракция оппозиционной Центристской партии Эстонии начала в среду, 12 октября, сбор подписей депутатов, чтобы инициировать вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Об этом сообщила пресс-служба партии, отметив, что поводом к требованию отставки Сиккут стала скандальная ситуация с обеспечением энергобезопасности страны.

По оценке центристов, министр допустила, чтобы плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) отправился для обслуживания не в эстонский порт Палдиски, а в Финляндию.

По словам руководителя фракции центристов в парламенте страны Яануса Карилайда, Сиккут пытается делать хорошую мину при плохой игре, однако так поступить со страной в ситуации энергетического кризиса является крайне безответственным.

«Государственные учреждение и частный сектор проделали колоссальную работу, результаты которой Рийна Сиккут свела к нулю в один момент. Решение уступить плавучий СПГ-терминал финнам говорит об истинном отношении министра к жителям Эстонии», — подчеркнул оппозиционный политик.

Для внесения заявления о вотуме недоверия в парламентское производство необходима подпись 21 депутата. Для отставки министра необходимо, чтобы ее поддержали не менее 51 депутата парламента Эстонии.

Как сообщал ИА REGNUM, громом среди ясного неба назвали решение правительства Эстонии о передаче Финляндии плавучего терминала для сжиженного природного газа (СПГ) представители фирм, строящих СПГ-терминал в эстонском порту Палдиски.

По словам представителей компаний Alexela и Infortar, они до сих пор строили с уверенностью, что плавучий терминал все равно прибудет в Эстонию. Он напомнил, что, в отличие от эстонского порта, финский порт находится на средней стадии строительства и может оказаться не готов к запланированному сроку. Глава Infortar дал понять, что частные предприниматели теперь рассчитывают на то, что государство покроет понесенные расходы.