Екатеринбург, 12 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге продолжается строительство гимназии №40 и нового корпуса гимназии №120. Работы ведутся с опережением графика, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Строительство новой гимназии планируют завершить к концу 2023 года. Гимназию №40 оборудуют коворкингом, медиазоной и актовым залом на 430 мест. Ход строительства учебного заведения находится на контроле у президента России Владимира Путина.

Строители также продолжают работы по возведению нового корпуса гимназии №120. Готовность объекта составляет 80%, корпус сможет принять учеников уже в конце 2022 года.

Отмечается, что два новых здания в общей сложности рассчитаны на 1600 учеников. Предполагается, что они будут заполнены на 100%, поскольку находятся в густонаселенных районах города.