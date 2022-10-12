Тегеран, 12 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Иране начнут работать российские карты «Мир», сообщает 12 октября портал «Турдом».

Карта «Мир»

Сайт приводит словам министра экономики и финансов Ирана Эсхана Хандзи, который рассказал о переговорах между иранской стороной и ЦБ России. Он выразил надежду, что в течение двух-трёх месяцев начнётся взаимное подключение систем «Шетаб» и «Мир».

Он уточнил, что с помощью платёжных систем «Мир» граждане России смогут приобрести услуги местных туроператоров, а также расплатиться картами «Мир» в магазинах Ирана.

Отметим, что с 1 января 2023 года Иран введёт безвизовый режим для туристических групп из России.