Белград, , 16:57 — REGNUM Весь мир находится в состоянии энергетической войны, и сербское правительство в таких условиях делает все, чтобы обеспечить достаточное количество энергоносителей для нужд экономики и граждан. Об этом заявила вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович 12 октября.

Схема нефтепровода «Дружба» Скриншот видео YouTube

По словам Михайлович, причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия.

«То, что происходит вокруг нефтепровода «Дружба», который является самым длинным нефтепроводом в мире — около 4000 км, и через который проходит только российская нефть, выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе «Северный поток». Сначала думали, что речь идет о поломке, но потом оказалась, что это не так, что речь идет о диверсии», — рассказала Михайлович в эфире телеканала Prva.

Михайлович подчеркнула, что на сербской рынке не будет дефицита нефтепродуктов, и что новый пакет санкций ЕС, который запрещает импорт российской нефти в Сербию, не повлияет на надежность поставок.

«С точки зрения снабжения проблем не будет, так как мы и до сих пор импортировали нефть из других стран через Адриатический нефтепровод. Это не новость для нас, и мы знали про этот сценарий еще в мае. Результатом запрета импорта российской нейти после 5 декабря будет уменьшение прибыли «Нефтяной индустрии Сербии», цены на АЗС не увеличатся», — добавила Михайлович.

Напомним, что владельцем контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» является российская компания «Газпром нефть».