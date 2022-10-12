Белград, 12 октября 2022, 16:57 — REGNUM Весь мир находится в состоянии энергетической войны, и сербское правительство в таких условиях делает все, чтобы обеспечить достаточное количество энергоносителей для нужд экономики и граждан. Об этом заявила вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович 12 октября.
По словам Михайлович, причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия.
«То, что происходит вокруг нефтепровода «Дружба», который является самым длинным нефтепроводом в мире — около 4000 км, и через который проходит только российская нефть, выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе «Северный поток». Сначала думали, что речь идет о поломке, но потом оказалась, что это не так, что речь идет о диверсии», — рассказала Михайлович в эфире телеканала Prva.
Михайлович подчеркнула, что на сербской рынке не будет дефицита нефтепродуктов, и что новый пакет санкций ЕС, который запрещает импорт российской нефти в Сербию, не повлияет на надежность поставок.
«С точки зрения снабжения проблем не будет, так как мы и до сих пор импортировали нефть из других стран через Адриатический нефтепровод. Это не новость для нас, и мы знали про этот сценарий еще в мае. Результатом запрета импорта российской нейти после 5 декабря будет уменьшение прибыли «Нефтяной индустрии Сербии», цены на АЗС не увеличатся», — добавила Михайлович.
Напомним, что владельцем контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» является российская компания «Газпром нефть».