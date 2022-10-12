Киев, , 17:04 — REGNUM Через нефтепровод «Дружба» ряд восточноевропейских стран может получать из России до 12 миллионов тонн нефти в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Нефтепровод Gov.by

«Около 12 млн. тонн нефти в год поставлялось по южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию, Словакию и Венгрию. Для сравнения — Россия добывает в год порядка 500 млн. тонн», — заявил эксперт.

Эти страны выторговали себе право на российскую нефть, у них нет выхода к морю, и им разрешили использовать эту южную ветку, пояснил Митрахович.

«Но этот трубопровод все равно в зоне риска, т. к. проходит через территорию б. УССР, и никто не может гарантировать, что он будет работать», — заключил политолог.

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, в нефтепроводе Дружба упало давление, причины утечки выясняются.