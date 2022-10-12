Москва, 12 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Вводимые странами Запада санкции против России негативно отразились на экономике Нидерландов. Об этом 12 октября заявил посол РФ в стране Александр Шульгин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

«Бумерангом эти санкции, которые они ввели против России, прилетели сюда, в Нидерланды», — подчеркнул в ходе брифинга в пресс-центре медиагруппы МИА «Россия сегодня» дипломат.

Он напомнил, что, по последним данным, инфляция в стране составила 17%, чего «здесь вообще никогда не было».

«Инфляции практически не было, были отрицательные ставки по депозитам в банках, сейчас это конечно очень остро воспринимается. Стоимость жизни дорожает. Люди очень озабочены», —- отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября постоянные представители Европейского союза согласовали новый пакет санкций против России. При этом уточняется, что также в это число входит ограничение цен на российскую нефть, по поводу которого ряд стран ЕС выразил обеспокоенность.

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В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не поддерживает введение потолка цен на ввозимый газ, поскольку после такого решения ЕС останется без топлива.