Ярославль, , 14:29 — REGNUM В Ярославле может появится программа по строительству ливневой канализации во дворах. Об этом на заседании комиссии по ЖКХ сообщил председатель муниципалитета Сергей Калинин.

Затопленный после дождя двор в Ярославле yarnews.net

На данный момент многие дворы Ярославля уже после проведенного благоустройства сталкиваются с одной и той же проблемой — заасфальтированная дворовая территория затапливается после весенних и осенних дождей. Причина — отсутствие во дворах ливневой канализации.

«У нас получилось так, что часть дворовых территорий после ремонта вышла фактически бассейнами. И люди из подъездов потом чуть ли не на лодках стали выплывать. Хотя до этого, до ремонтов там такого не было. Поэтому, наверное, может быть не зацикливаться только лишь на том, чтобы положить асфальт и на том всё закончить, это как в обязательный перечень, посмотреть чуть-чуть шире? Может быть, где-то стоит сделать ливневку или водоотводной канал, чтобы у нас такого не повторялось. В качестве примера Маланова 21, люди там выплывают сейчас по факту», — рассказал депутат муниципалитета Дмитрий Волончунас.

Выступление депутата поддержали коллеги по муниципалитету. Зампред муниципалитета Олег Ненилин с одной стороны призвал тщательнее подходить к разработке проектно-сметной документации при ремонте дворов. С другой искать и простые пути.

«Ведь на самом деле проблемы с ливневкой почему появились? Раньше не было бордюрного камня. И асфальта не было. Раньше вся вода уходила в грунт. Сейчас заасфальтировали, поставили бордюр 20 сантиметров и воде уходить некуда. Везде озёра в каждом дворе. А решение-то простое. Просверлили в бордюрном камне дырки и всё. И воды не стало. То есть решение по водоотведению — оно разное бывает. Можно строить ливневку, а можно на грунт отвести её. И никаких проблем с этим не будет», — заключил Олег Ненилин.

Как оказалось, в мэрии иногда идут по этому пути, чтобы хоть как-то победить «озера» во дворах.

«Мы выезжали на Маланова, 19-21. Там проезжая часть выше, а дом получается в низине. А до централизованной ливневой канализации надо идти больше километра. Пока всего лишь приняли решение: в грунте, извините, прокопали канавку. Пока только так», — рассказала депутатам первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Дворы в Ярославле сейчас делают в рамках двух губернаторских проектов — «Решаем вместе» и «Наши дворы». Последний позволяет финансировать и работы по ливневкам. Однако по нему финансирование на следующий год пока не определено. Что касается «Решаем вместе», то ливневки по этому проекту председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин предлагает делать за счет денег, выделяемых каждому депутату.

«Средства депутатские будут побольше, в районе 1,5 миллионов. И нам совместно предусмотреть вот в этих дворах уже запустить свою программу. Именно по строительству ливневых канализаций. Потому что на самом деле — укладываем асфальт — дискредитируем все работы. И укладываем асфальт ну буквально считайте на год. Потому что зима всё перебьёт», — пояснил Сергей Калинин.

В рамках «Решаем вместе» в 2023 году могут сделать около 23 дворовых территорий. Точное количество пока не определено, сами проекты в госэкспертизе. Сейчас депутаты предложили МУП «РиОГС» провести обследование 23 дворов на предмет наличия-отсутствия ливневок.

«Чтобы понимать, как это может организационно всё выглядеть. У вас есть 23 адреса, у нас есть свой «РиОГС», который может по этим адресам пройти уже сегодня. И подготовить своё видение проектное по строительству. Я не уверен, что везде есть ливневки. Но я уверен, что везде есть решение с точки зрения дренажа. В конечном итоге, конечно, лучший вариант — это строительство ливневки со сбросом. «РиОГС — это профессионалы, а не мы с вами. А по источнику финансирования вы уже нам задаёте задачу, когда будем рассматривать бюджет и свои программы, мы найдём решение», — дополнительно пояснил Сергей Калинин.

После проведения данного обследования и определения стоимости работ муниципалитет намерен вернуться к теме ливневой канализации при благоустройстве дворовых территорий в Ярославле в 2023 году.

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