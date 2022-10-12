Махачкала, 12 октября 2022, 13:36 — REGNUM Из Дагестана отправился на выполнение боевых задач отряд добровольцев. В его составе представители многих национальностей и различных конфессий. Среди добровольцев — казаки особого приграничного казачьего округа Терского войскового казачьего общества, сообщили 12 октября в пресс-службе администрации главы республики.
Отправляющихся для защиты Родины дагестанцев проводили на площади Махачкалы глава Дагестана Сергей Меликов, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, заместитель муфтия республики Ахмад Магомедов, главы муниципальных образований, родные военнослужащих.
Как отметил руководитель республики, жители северных муниципалитетов Дагестана — города Кизляра, Тарумовского и Кизлярского районов — первыми выполнили задание по мобилизации.