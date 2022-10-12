Махачкала, 12 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Из Дагестана отправился на выполнение боевых задач отряд добровольцев. В его составе представители многих национальностей и различных конфессий. Среди добровольцев — казаки особого приграничного казачьего округа Терского войскового казачьего общества, сообщили 12 октября в пресс-службе администрации главы республики.

Телеграм-канал администрации главы РД Глава Дагестана Сергей Меликов провожает казаков в зону СВО

Отправляющихся для защиты Родины дагестанцев проводили на площади Махачкалы глава Дагестана Сергей Меликов, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, заместитель муфтия республики Ахмад Магомедов, главы муниципальных образований, родные военнослужащих.

«То, что вы уходите на службу, на защиту западных рубежей нашей родины по зову сердца, характеризует вас как настоящих казаков и как истинных горцев. Патриотизм, честь, мужество, долг перед Отчизной издавна были присущи нашим народам. <…> Будьте вместе, будьте рядом! Только помогая друг другу, можно добиться успеха. При необходимости надо друг друга и выручать, и спасать», — пожелал в своей напутственной речи Сергей Меликов.

Как отметил руководитель республики, жители северных муниципалитетов Дагестана — города Кизляра, Тарумовского и Кизлярского районов — первыми выполнили задание по мобилизации.