Ростов-на-Дону, 12 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) готов к работе в осенне-зимний период. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта Ростовской области 12 октября.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

Воздушная гавань готова к возобновлению авиасообщения в любой момент, уточнили в ведомстве. Участие в подготовке аэропорта принимают все службы «Платова». Особое внимание уделяется обучению персонала, ремонту и техническому обслуживанию спецтехники, транспорта, средств механизации, подготовке зданий и сооружений.

Подготовлены запасы противообледенительных жидкостей и химических реагентов, проводятся плановые учения аварийно-спасательной команды.

Проверка показала, что аэропорт Ростова-на-Дону готов к работе в холодный период.