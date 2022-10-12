Соль-Илецк, Оренбургская область, , 13:35 — REGNUM В городе Соль-Илецке Оренбургской области выявили партию импортных заражённых гранатов. Об этом 12 октября сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Гранаты Управление Россельхознадзора по Оренбургской области

При проведении фитосанитарного контроля в фруктах на складе временного хранения обнаружили карантинный объект — червец Комстока. Наличие имаго карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой.

Возбуждено административное дело. Ввоз 1 тонны гранатов из Узбекистана запрещён.

С Россельхознадзоре отметили, что с начала 2022 года это второй случай обнаружения червеца Комстока в импортных грантах.