Киев, 12 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. ВС России должны дополнить удары по киевской инфраструктуре двойного назначения другими необходимыми акциями, отметил 12 октября в своем телеграм-канале основатель частной оружейной компании Влад Лобаев.

(сс) MichaelGaida Рельсы

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Как сообщалось ранее, 10 октября ВС Россиирезко увеличили числоракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР.

«Добавить к этому уничтожение складов ГСМ, запчастей, узловых станций, и будет вообще отлично! Сюда же отнесем и самый лучший способ порчи ж/д путей, а именно — разлив над полотном пирогеля или напалма по максимальной длине. Это дает замечательный эффект в виде выгорания шпал деревянных, крошения бетонных и ведения-отпуска рельс. То есть для езды участок пути более непригоден», — написал Лобаев.

Уничтожать инфраструктуру, пресекая таким образом как «контрнаступления», так и теракты со стороны ВСУ, необходимо весьма интенсивно, иначе проблема только усугубится, полагает эксперт.