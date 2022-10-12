Пхеньян, 12 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В КНДР раскритиковали правительство Японии за план по сбросу загрязненной воды с АЭС «Фукусима», предложив «пить её, как питьевую».

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

В статье научного сотрудника Института японских исследований МИД КНДР Пак Хак Сона, опубликованной на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства, говорится, что Япония упорно пытается слить загрязненную воду с АЭС «Фукусима», несмотря на протесты внутри страны и за её пределами.

В статье также подчеркивается, что на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Микронезии раскритиковал план Японии, спросив: «Если загрязненная вода «безопасна», то зачем её сливать в Тихий океан? Лучше используйте её в качестве питьевой, воды для бытовых нужд и для орошения».

Напомним, в июле Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии одобрил план по сбросу в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима».