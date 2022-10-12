Улан-Удэ, , 13:33 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет директор энергосбытовой компании по обвинению в причинении гарантирующему поставщику особо крупного ущерба без признаков хищения. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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По данным следствия, в 2019–2020 годы 40-летняя обвиняемая предоставляла поставщику заниженные сведения потребляемой энергии, благодаря чему сумма подлежащих уплате средств была уменьшена на 14 млн рублей. Деньги оставались на счёте энергосбытовой организации.

Нарушения были выявлены сотрудниками подразделения экономической безопасности МВД. Обвиняемая свою вину не признала и активно пыталась противодействовать органам предварительного следствия.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база по обвинению руководителя. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Республики Бурятия», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Улан-Удэ осудили бывшую управляющую автозаправочным комплексом за хищение на сумму 1,1 млн рублей. С января 2018 года по май 2021-го она использовала своё служебное положение и присваивала выручку.

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