Оттава, , 17:16 — REGNUM Канада сильно отстаёт от своих северных союзников в области обороны в Арктике. Об этом заявил председатель специального комитета сената Канады Тони Дин, сообщает информационное агентство CBC News.

Флаг Канады Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Председатель специального комитета сената сказал, что на прошлой неделе группа специалистов провела рабочие поездки по северо-западу Канады и Нунавуту для изучений проектов в области безопасности и обороны, которые также могут создать полезную инфраструктуру для местных сообществ. Постоянный комитет по национальной безопасности и обороне провёл неделю, встречаясь с лидерами коренных и местных народов, канадскими рейнджерами и береговой охраной.

Тони Дин отметил, что развитие военных объектов и инфраструктуры Канады в Арктике проходит на фоне начала специальной военной операции.

«Мы также знаем, что Россия расширяет своё присутствие в Арктике», — сообщил политик.

Кроме того, он подчеркнул, что Китай в последнее время тоже проявляет некоторый интерес к полезным ископаемым и рыболовству, объявляя себя околоарктическим государством.

«Добавьте сюда новое поколение стелс-ракет, и это даст нам много новых поводов для беспокойства», — сказал Дин.

Отмечается, что комитет опубликует исследование весной 2023 года, где будут указаны новые оборонные проекты, которые правительство Канады должно разработать и профинансировать.

«Расходы на оборону и безопасность во многих отношениях переходят на инфраструктуру. Это окажет положительное влияние на общины коренных народов арктических регионов», — считает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный комитет Сената Канады по национальной обороне совершает поездку по канадской Арктике в рамках исследования арктического суверенитета страны. Выявление слабых мест системы противовоздушной обороны NORAD позволит выявить направления анонсированных ранее инвестиций в размере 40 млрд канадских долларов. Поездка комитета началась со столицы Нунавута Икалуита.

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