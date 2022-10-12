Оттава, 12 октября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Канада сильно отстаёт от своих северных союзников в области обороны в Арктике. Об этом заявил председатель специального комитета сената Канады Тони Дин, сообщает информационное агентство CBC News.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

Председатель специального комитета сената сказал, что на прошлой неделе группа специалистов провела рабочие поездки по северо-западу Канады и Нунавуту для изучений проектов в области безопасности и обороны, которые также могут создать полезную инфраструктуру для местных сообществ. Постоянный комитет по национальной безопасности и обороне провёл неделю, встречаясь с лидерами коренных и местных народов, канадскими рейнджерами и береговой охраной.

Тони Дин отметил, что развитие военных объектов и инфраструктуры Канады в Арктике проходит на фоне начала специальной военной операции.

«Мы также знаем, что Россия расширяет своё присутствие в Арктике», — сообщил политик.

Кроме того, он подчеркнул, что Китай в последнее время тоже проявляет некоторый интерес к полезным ископаемым и рыболовству, объявляя себя околоарктическим государством.

«Добавьте сюда новое поколение стелс-ракет, и это даст нам много новых поводов для беспокойства», — сказал Дин.

Отмечается, что комитет опубликует исследование весной 2023 года, где будут указаны новые оборонные проекты, которые правительство Канады должно разработать и профинансировать.

«Расходы на оборону и безопасность во многих отношениях переходят на инфраструктуру. Это окажет положительное влияние на общины коренных народов арктических регионов», — считает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный комитет Сената Канады по национальной обороне совершает поездку по канадской Арктике в рамках исследования арктического суверенитета страны. Выявление слабых мест системы противовоздушной обороны NORAD позволит выявить направления анонсированных ранее инвестиций в размере 40 млрд канадских долларов. Поездка комитета началась со столицы Нунавута Икалуита.

Читайте также: В Канаде изучают слабые места системы противовоздушной обороны NORAD