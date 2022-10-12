Оренбург, , 13:31 — REGNUM В Оренбурге против 60-летнего горожанина после взрыва возле офисных зданий возбудили два уголовных дела, сообщили 12 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Уголовное дело

Напомним, взрыв на у. Монтажников прогремел 28 сентябре. Был задержан пожилой мужчина. Он пояснил, что бросил шумовую страйкбольную гранату. По данным ведомства, рядом с местом подрыва гранаты двое рабочих устанавливали газовое оборудование. После того, как злоумышленник бросил гранату, он поднялся в офис к родному брату и стал угрожать ему, держа в руках пистолет.

В ходе предварительного дознания установлено, что причиной неадекватного поступка стал давний конфликт с 55-летним родным братом, офис которого находился рядом. Ранее у мужчин был общий бизнес.

В настоящее время в отношении задержанного за угрозы убийством рабочим и родному брату возбуждено два уголовных дела. Горожанин находится под подпиской о невыезде.

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