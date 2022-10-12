Оренбург, 12 октября 2022, 13:31 — REGNUM В Оренбурге против 60-летнего горожанина после взрыва возле офисных зданий возбудили два уголовных дела, сообщили 12 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Уголовное дело
Уголовное дело

Напомним, взрыв на у. Монтажников прогремел 28 сентябре. Был задержан пожилой мужчина. Он пояснил, что бросил шумовую страйкбольную гранату. По данным ведомства, рядом с местом подрыва гранаты двое рабочих устанавливали газовое оборудование. После того, как злоумышленник бросил гранату, он поднялся в офис к родному брату и стал угрожать ему, держа в руках пистолет.

В ходе предварительного дознания установлено, что причиной неадекватного поступка стал давний конфликт с 55-летним родным братом, офис которого находился рядом. Ранее у мужчин был общий бизнес.

В настоящее время в отношении задержанного за угрозы убийством рабочим и родному брату возбуждено два уголовных дела. Горожанин находится под подпиской о невыезде.

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