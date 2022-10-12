Хабаровск, , 13:30 — REGNUM Студенты из Хабаровска отправились на ремонт Крымского моста.

Теракт на Крымском мосту. Тушение пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

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По информации телеграм-каналов со ссылкой на региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса, отряд спасателей вылетел 11 октября. Хабаровчане будут производить зачистку, покраску и другие ремонтно-восстановительные работы.

Командировка продлится две недели.

Для хабаровской группы это будет первый опыт работы на таком масштабном объекте. Однако, как отмечают в организации, у студентов есть навыки проведения аварийно-спасательных работ, которые могут им пригодиться.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыло схему террористического акта на Крымском мосту.