Скопье, 12 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Власти македонских муниципалитетов массово закупают дрова для школ, чтобы сэкономить электроэнергию. Об этом сообщает 11 октября албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Отопительный сезон еще не начался, но школы уже получают возросшие счета за электроэнергию. Руководства македонских муниципалитетов спешно ищут способы смягчить последствия энергетического кризиса, одним из которых стал переход на дровяное отопление.

Главы муниципалитетов Манастир и Битол уже произвели закупки дров для школ. Отметим, стоимость дров в стране также продолжает расти.

Режим ЧС в энергетической отрасли Северной Македонии действует уже почти год и будет продлен до апреля 2023 года. На этом фоне в правительстве не готовы субсидировать оплату счетов за электроэнергию для муниципалитетов, при этом местные власти подчеркивают, что субсидий на образование, которые они получают из бюджета, недостаточно.