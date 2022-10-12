Брюссель, , 13:30 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) теперь в своих поставках вооружений киевскому режиму сконцентрируется на поставках систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 12 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседаний глав минобороны этого военно-политического блока в Брюсселе.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков

Как указал Столтенберг, позднее он встретится с так называемым министром обороны киевского террористического режима Алексеем Резниковым в рамках возглавляемой США контактной группы по Киеву, а на ужине глав минобороны стран — участниц НАТО будет обсуждаться поддержка Киева.

«Главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны», — сказал он.

При этом генсек НАТО добавил, что альянс считает, что киевскому режиму нужно «больше ПВО разного типа» для защиты гражданских объектов на оккупированной им территории б. УССР из-за недавних обстрелов Вооружённых сил (ВС) РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден предостерёг Зеленского от жалоб на нехватку военной помощи от США.