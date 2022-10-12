Москва, , 13:29 — REGNUM Делегация Мьянмы прибыла в Москву для переговоров на Российскую энергетическую неделю, заявил 12 октября посол страны Лвин У.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн в Улан-Удэ, Бурятия Телеграмм-канал Алексея Цыденова

По его словам, в делегацию вошли союзные министры Мьянмы, включая министра энергетики Мнё Мьин Уи и министра электроэнергии Тхаунг Хана.

«Мьянма хочет закупать у России 2 миллиона тонн бензина и 4,2 миллиона тонн дизеля в год. Президент России Владимир Путин говорил с нашим премьер-министром Мин Аун Хлайном и уже дал согласие на эти поставки, мы сейчас согласовываем детали оплаты — производить ее в рублях или в юанях», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрёв заявил, что Россия и Мьянма обсуждают развитие сотрудничества в сфере энергетики.

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