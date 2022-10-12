Москва, 12 октября 2022, 13:29 — REGNUM Делегация Мьянмы прибыла в Москву для переговоров на Российскую энергетическую неделю, заявил 12 октября посол страны Лвин У.
По его словам, в делегацию вошли союзные министры Мьянмы, включая министра энергетики Мнё Мьин Уи и министра электроэнергии Тхаунг Хана.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрёв заявил, что Россия и Мьянма обсуждают развитие сотрудничества в сфере энергетики.
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