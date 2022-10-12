Уфа, 12 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Безграничное уважение бойцам башкирского батальона им. Доставалова выразил глава республики Радий Хабиров. Об этом 12 октября он написал на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Глава региона отметил, что его советник Алик Камалетдинов, а также священнослужители отец Виктор и Хамза-хазрат после посещения башкирского батальона им. Шаймуратова прибыли на место дислокации батальона им. Доставалова.

Хабиров сообщил, что первым делом они посетили госпиталь.

«Наших ребят там уже нет — те, кто получили ранения и контузии, отказались от госпитализации и после медпомощи вернулись на боевые позиции. Вот такие у нас самоотверженные и героические бойцы. Гордимся и безгранично уважаем!», — заявил глава региона.

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