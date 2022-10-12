12 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Пальто, которое президент России Владимир Путин накинул на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, — признак гарантии защиты РФ для ОАЭ. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 16:53 — REGNUM Видеокадры того, как президент России Владимир Путин проявил внимание к своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, накинув ему на плечи своё пальто, 12 октября стали поводом не только для вопроса пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, но и массового одобрения общественности. Редакция ИА REGNUM отобрала наиболее характерные мнения из соцсетей.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наш президент — Человек!» — заметила Наталья.

«Самый человечный президент и человек!» — соглашается Ольга.

«Если человек хороший, он хорош во всем! И внимателен, и заботлив! Приятно смотреть на нашего президента всегда», — считает Светлана Филкова.

«Тепло встретил, тепло проводил, по-русски!» — считает Роман.

«Правила хорошего тона… мы же гостям даём тёплую кофту, если они задержались», — соглашается Юлия.

«Шейх так пальто держит, как самый дорогой подарок в мире», — поделилась наблюдением Людмила.

«Арабский начальник, видимо, не слышал крылатой русской фразы: с царского плеча…» — заметил Игорь Дженджера.

«Ой! Шубу с царского плеча всегда считали у нас особой наградой!» — поддерживает Лариса Дягилева.

«Горжусь! В таких поступках и читается человек», — считает Иван Тимофеев.

Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Цитата из видео «Владимир Путин отдал гостю с Ближнего Востока своё пальто»

«Женщины хотят, чтобы о них заботились так же, как Путин о союзниках», — заметила Александра Лаврентьева.

«Наш Путин самый лучший! Люблю его и уважаю!» — призналась Любовь Черникова.

«Вспомните Зеленского и Меркель. Когда вторая чуть не потеряла сознание, тот даже головой не повёл. По протоколу, мол, не положено. Плевать хотел бы Путин на протоколы. Поддержал бы», — считает Стас Веронин.

«Красавчик! Помню, как под дождем стоял и зонтик Меркель отдал!» — заметил Андрей.

«Недавно только было видео, где солдаты босым детям обувь покупали, а сегодня доброта поднялась на высший уровень! Россия — щедрая душа!» — заметила Мария К.

«Восток — дело тонкое… и вот такие небольшие жесты УВАЖЕНИЯ и простой человеческой заботы в мире, построенном на золоте, имеют ценность, которую ни за какое золото не приобрести», — считает Иван К.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в знак внимания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На кадрах видеозаписи, опубликованной журналистами президентского пула, видно, что Аль Нахайян выходит из здания после переговоров с Путиным в наброшенном на плечи чёрном пальто.

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