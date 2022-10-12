Токио, 12 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Более 70 лет японские власти доверяли безопасность своей страны коалиции с США и экономическому прагматизму соседей, но сейчас премьер-министр Фумио Кисида должен ответить на вопрос, действительно ли Япония в состоянии защитить себя в условиях потенциального регионального конфликта. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Кисида заявил FT, что подробнейшим образом пересмотрит оборонные возможности Японии в свете «всё более тяжелой ситуации с безопасностью в Восточной Азии», включая развитие ракетных технологий Северной Кореей и военное присутствие Китая.

«Нам нужно провести тщательный анализ того, является ли обороноспособность Японии адекватной или нет, — сказал Кисида. — Мы будем полностью готовы отреагировать на любой возможный сценарий в Восточной Азии, чтобы защитить жизнь и источники существования нашего народа».

Результаты этого анализа будут обнародованы в декабре, когда Япония впервые за почти десятилетие изложит новую стратегию национальной безопасности.

Правительство уже запланировало увеличить оборонный бюджет примерно на 11% до более чем 6 млрд иен ($41 млрд) на период до марта 2024 года. Оно рассматривает возможность создания потенциала для нанесения контрударов по базам противника и хочет приобрести крылатые ракеты отечественного производства с дальностью более 1000 км, что позволит им поражать цели на территории Северной Кореи и Китая.

Кисида подчеркнул сложность, с которой сталкивается Токио в поддержании связей с Пекином, что требует балансирования между экономикой и обороной, в то время как политические дебаты в мире сосредоточены на углублении разногласий между Китаем и США.

«Поскольку Япония — сосед Китая, это очень важный и сложный вопрос, какую дистанцию мы должны соблюдать [в отношениях] с ним», — сказал Кисида.