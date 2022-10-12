Ханты-Мансийск, 12 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Югре 12 октября провожают 50 добровольцев, которые отправляются в учебные подразделения. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО.

Оперативный штаб ХМАО Проводы на спецоперацию добровольцев из Югры

Ещё 40 добровольцев ждут отправки 13 октября. Это мужчины, которых не мобилизовали по повестке. Они пришли в военкомат сами, по велению сердца и души.

«Когда была мобилизация, меня сперва не взяли. Я настоял. Я танкист. Прошёл медкомиссию. Брат у меня уже там. Я — предприниматель. Собрался и поехал. У меня двое детей. Сейчас отслужим и вернёмся. Настроение боевое. Мы же мужчины. И нам побеждать», — сказал перед отправкой доброволец Дмитрий Логинов, пожелав югорчанам и родным ничего не бояться и всегда верить в лучшее.

«Родину еду защищать. Сам уже был в горячей точке — в Дагестане. У меня воинская специальность — стрелок. Брат уже там. Может встретимся. Как получится. Дома остаются семья, родственники», — пояснил свои мотивы встать в ряды защитников Донбасса Денис Сидоркин.

На военную спецоперацию поехать добровольцами вызвались бойцы из Югорска, Советского, Нягани, Ханты-Мансийска, Радужного, Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса, Сургута и Нефтеюганска.

Вся Югра ждёт скорейшего возвращения своих героев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Ханты-Мансийска на СВО отправились 20 муниципальных служащих, в том числе и сотрудники мэрии. Всего из Югры во время частичной мобилизации были призваны 2,5 тыс. человек.