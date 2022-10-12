Из Югры защищать новые территории России отправляются 90 добровольцев
Ханты-Мансийск, 12 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Югре 12 октября провожают 50 добровольцев, которые отправляются в учебные подразделения. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО.
Ещё 40 добровольцев ждут отправки 13 октября. Это мужчины, которых не мобилизовали по повестке. Они пришли в военкомат сами, по велению сердца и души.
«Когда была мобилизация, меня сперва не взяли. Я настоял. Я танкист. Прошёл медкомиссию. Брат у меня уже там. Я — предприниматель. Собрался и поехал. У меня двое детей. Сейчас отслужим и вернёмся. Настроение боевое. Мы же мужчины. И нам побеждать», — сказал перед отправкой доброволец Дмитрий Логинов, пожелав югорчанам и родным ничего не бояться и всегда верить в лучшее.
«Родину еду защищать. Сам уже был в горячей точке — в Дагестане. У меня воинская специальность — стрелок. Брат уже там. Может встретимся. Как получится. Дома остаются семья, родственники», — пояснил свои мотивы встать в ряды защитников Донбасса Денис Сидоркин.
На военную спецоперацию поехать добровольцами вызвались бойцы из Югорска, Советского, Нягани, Ханты-Мансийска, Радужного, Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса, Сургута и Нефтеюганска.
Вся Югра ждёт скорейшего возвращения своих героев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Ханты-Мансийска на СВО отправились 20 муниципальных служащих, в том числе и сотрудники мэрии. Всего из Югры во время частичной мобилизации были призваны 2,5 тыс. человек.