Москва, , 13:31 — REGNUM Российская сторона не может дать прогноз по срокам восстановления газопроводов «Северный поток». Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил 12 октября журналистам в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, сейчас точную информацию о восстановлении никто не даст. При этом Россия готова принять участие в расследовании ЧП и направила Швеции, Германии, Дании соответствующие ходатайства.

«Надо провести обследование, понять причины и степень разрушений», — сказал Новак.

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