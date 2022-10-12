Москва, 12 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Российская сторона не может дать прогноз по срокам восстановления газопроводов «Северный поток». Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил 12 октября журналистам в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

По его словам, сейчас точную информацию о восстановлении никто не даст. При этом Россия готова принять участие в расследовании ЧП и направила Швеции, Германии, Дании соответствующие ходатайства.

«Надо провести обследование, понять причины и степень разрушений», — сказал Новак.

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