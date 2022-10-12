Каменск-Уральский, Свердловская область, 12 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области семеро свердловчан стали жертвами махинаций риелтора. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Женщина требовала от клиентов деньги якобы за помощь при оформлении сделок. Также она заключала фиктивные договоры о поступлении первоначальных взносов для получение жилья. Средства женщина присваивала. Таким образом женщина обманула семь человек на 2,7 млн рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Красногорский районный суд Каменска-Уральского.