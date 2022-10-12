Брюссель, 12 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Руководство Европейского союза причастно к «крупнейшему коррупционному скандалу в истории человечества», заявил члена Европейского парламента от Хорватии Мислав Колакусич 12 октября на своей странице в Twitter.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

«Закупка 4,5 млрд доз вакцины от COVID-19 для 450 млн жителей ЕС является крупнейшим коррупционным скандалом в истории человечества», — написал он.

В приложенном к посту видео Колакусич отметил, что на момент заключения сделки с фармацевтической компанией Pfizer председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен не было «никаких доказательств эффективности и, что важнее, негативных эффектов этой продукции».

«Представьте себе: 4,5 млрд доз для 450 млн человек», — продолжил он. — С учетом этого каждый ребенок, даже новорожденный, должен получить десять доз того, содержание чего не известно никому в мире, за исключением, возможно, двух-трех человек».

Несмотря на это, этот фармацевтический продукт был одобрен на основании одних лишь заявлений фармацевтических компаний.

«Они [европейские чиновники] даже не смогли ознакомиться с медицинскими исследованиями. На сегодняшний день ни депутатам Европейского парламента, ни антиковидному комитету, ни Европейское агентство лекарственных средств, никому не было передано никаких медицинских материалов», — подчеркнул он.