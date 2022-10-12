Южно-Сахалинск, , 13:26 — REGNUM На Сахалине семьям мобилизованных для участия в спецоперации в защиту Донбасса начнут выплачивать по 300 тыс. рублей уже на этой неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Единовременную выплату могут получить супруга мобилизованного или его родители, несовершеннолетние дети. В случае, если у военнослужащего нет близких родственников 300 тыс. рублей получит он сам.

Для начисления выплаты необходимо обратиться с заявлением в отделение Центра соцподдержки. Заявление можно также подать в электронном виде на сайте Центра. Выплаты будут произведены после зачисления мобилизованного в ряды Вооруженных сил РФ и издания Минобороны соответствующего приказа.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке участники специальной военной операции могут пройти социально-медицинскую реабилитацию в краевом учреждении соцзащиты «Камчатский специальный дом ветеранов».