Москва, 12 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Делегация Мьянмы прибыла в Россию для проведения переговоров о поставках топлива, сообщает 12 октября РИА Новости.

ReflectedSerendipity Мьянма

«Мьянма хочет закупать у России 2 миллиона тонн бензина и 4,2 миллиона тонн дизеля в год», — цитирует агентство слова посла Мьянмы в Москве Лвина У.

Он рассказал, что ранее состоялся разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, в ходе которого было достигнуто согласие о поставках. Сейчас обсуждаются детали оплаты, в том числе валюта для расчётов — рубли или юани.