Стокгольм, , 13:24 — REGNUM Лидер Умеренных Ульф Кристерссон попросил тальмана риксдага предоставить ему пару дополнительных дней для завершения переговоров по формированию нового правительства Швеции. По его оценкам, 14 сентября он сможет представить окончательное решение, а 17 октября в риксдаге может состояться голосование по избранию премьер-министра, пишет газета Aftonbladet.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

«Правительство будет сформировано в ближайшие дни, но есть некоторые детали, в которых мы хотим разобраться, чтобы иметь возможность представить все в едином формате», — заявил политик в ходе пресс-конференции.

По дороге к журналистам Кристерссон отметил, что переговоры идут «очень хорошо». На вопрос, почему переговоры так затянулись, он ответил:

«Затянулись? Ровно две недели всего прошло. Разве это много?» — ответил лидер Умеренных.

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