Стокгольм, 12 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Лидер Умеренных Ульф Кристерссон попросил тальмана риксдага предоставить ему пару дополнительных дней для завершения переговоров по формированию нового правительства Швеции. По его оценкам, 14 сентября он сможет представить окончательное решение, а 17 октября в риксдаге может состояться голосование по избранию премьер-министра, пишет газета Aftonbladet.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

«Правительство будет сформировано в ближайшие дни, но есть некоторые детали, в которых мы хотим разобраться, чтобы иметь возможность представить все в едином формате», — заявил политик в ходе пресс-конференции.

По дороге к журналистам Кристерссон отметил, что переговоры идут «очень хорошо». На вопрос, почему переговоры так затянулись, он ответил:

«Затянулись? Ровно две недели всего прошло. Разве это много?» — ответил лидер Умеренных.