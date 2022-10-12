Калуга, 12 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял решение о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей для всех мобилизованных жителей. Об этом глава региона написал 12 октября в социальных сетях.

Пресс-служба правительства Калужской области Мобилизованные жители Калужской области

«20 октября на сессии Законодательного собрания области будет принят соответствующий закон. После принятия закона выплату получит каждый мобилизованный житель области», — отметил Владислав Шапша.

В Калуге коллектив предприятия, который возглавляет индивидуальный предприниматель, председатель региональной Азербайджанской национально-культурной автономии Абульфат Гурбанов принял решение перечислить однодневный заработок на счёт для добровольных пожертвований в рамках деятельности координационного центра #МЫВМЕСТЕ. Все поступившие деньги будут направлены на приобретение медикаментов для мобилизованных граждан и добровольцев области. На данный момент общими усилиями уже собрано около одного миллиона шестисот тысяч рублей. Можно также передать в штаб #МЫВМЕСТЕ гуманитарную помощь. Предметы быта, продукты питания, одежда и предметы гигиены, медикаменты принимаются по адресу: Калуга, ул. Ленина, д.74, телефон: 8 (48-42) 20-01-65. В Обнинске работают два пункта приёма гуманитарной помощи для мобилизованных и добровльцев: — в городском клубе ветеранов на пр. Маркса, 56 (в будни с 13:00 до 19:00); в библиотеке «Стекляшка» на пр. Ленина, 84 (в будни с 12:00 до 18:00).