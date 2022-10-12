Москва, , 17:13 — REGNUM Уцелевшая нитка российского газопровода «Северный поток» способна осуществлять транзит до 80 миллионов кубометров газа в сутки, но все упирается в соглашение с европейцами и в необходимость изменения их позиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Северный поток» может прокачивать 55 миллиардов кубометров в год, т. е. 160 миллионов кубометров в сутки. Значит, одна нитка — это 80 миллионов кубометров газа в сутки — при условии, что она цела», — заявил эксперт.

Для проверки целостности трубы датчане должны пустить российских специалистов в датскую исключительную экономическую зону, они должны провести расследование, отметил Митрахович.

«Без кооперации с европейцами ничего сделать нельзя, но для этого европейцы должны проснуться и подумать, в чью игру они играют — в свою пользу или в американскую? Также должна завершиться сертификация оператора «Северного потока-2», т. к. она не была завершена. Чтобы запустить хотя бы одну нитку «Северного потока», нужно заключить какое-то соглашение с европейцами. Всё упирается в политическое решение, которое сейчас не просматривается», — заключил Митрахович.

Напомним, что одна из четырех ниток российских газопроводов не пострадала в результате диверсии, остальные три — подорваны.